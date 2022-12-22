В Белоярском возбудили уголовное дело из-за проблем с отоплением

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

После проверки прокуратуры в поселке Белоярский, где жители многоквартирных домов на улицах Сибирской и Отрадной жалуются на проблемы с отоплением, возбуждено уголовное дело.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что при проектировании жилого дома №16 на Отрадной осуществление теплоснабжения было предусмотрено от действующей котельной, расположенной между домами №5 и №7 на улице Сибирской, путем врезки в действующую систему. Расчеты по мощности котельной для построенного дома не производили.Согласно технической документации, тепловой баланс котельной предполагает подключение к ней только двух домов. А на момент присоединения нового дома к котельной было подключено уже шесть домов. Тепловая нагрузка на котельную соответствует 0,753 Гкал/час, что превышает установленную для котельной максимальную нагрузку в 0,688 Гкал/час. В итоге надлежащее теплоснабжение многоквартирных домов не обеспечено.Ранее прокуратура внесла главе Белоярского городского округа представление об устранении нарушений законодательства.Также по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).