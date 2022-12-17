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Ко Дню Спасателя в селе Косулино появилась новая «пожарка»

19.51 Понедельник, 26 декабря 2022
Общество
Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области
Новое пожарное депо открыли в селе Косулино Белоярского городского округа ко Дню Спасателя (отмечается 27-го декабря). Его строительство было профинансировано из областного бюджета.

В новом пожарном подразделении числится 37 человек. По графику работ предполагается ежесуточное дежурство команды из 6-ти человек. Из спецтехники для пожаротушения в депо имеется две автоцистерны и коленчатый подъемник, максимальная высота которого — 22 метра (с лихвой хватит, чтобы подняться до верхушки самого высокого строения в селе). На территории депо предусмотрели учебную башню и спортивную площадку для занятий физической подготовкой.

На церемонию открытия новой «пожарки» в Косулино съехались чиновники и начальство огнеборцев — начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, замгубернатора Азат Салихов, глава Белоярского городского округа Григорий Вихарев. Специально по этому случаю была организована прямая телетрансляция с замом российского министра МЧС Александром Чуприяном, который помимо дежурных поздравлений признал, что «обеспечение безопасности жителей села Косулино стоит очень остро».

Село Косулино находится в 25 километрах от Екатеринбурга. Оно было основано в 1695-м году. На данный момент численность населения села составляет более 3 тысяч человек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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