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До посёлка Ачит планируют проложить скоростную дорогу
Общество
Фото: телеграм-канал «Автобан» / t.me/dskavtoban
На прошлой неделе был подписан договор между госкомпанией «Российские автомобильные дороги» и строительно-инвестиционным холдингом «Автобан». Согласно этому контракту, в 2024-м году от башкирского города Дюртюли до посёлка Ачит в Свердловской области должна появиться скоростная автодорога. Обязательства построить её почти за 40 миллиардов рублей взял на себя «Автобан».
Данная информация появилась в телеграм-канале холдинга. Там же сообщается, что трасса будет четырехполосной, а двигаться по ней можно будет со скоростью до 120 километров в час. Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение по проекту трассы. На одном из отрезков трассы необходимо возвести мост длинной 540 метров и высотой более 70-ти метров.
Трасса Дюртюли — Ачит станет одним из участков более протяжённой скоростной дороги между Казанью и Екатеринбургом.
Данная информация появилась в телеграм-канале холдинга. Там же сообщается, что трасса будет четырехполосной, а двигаться по ней можно будет со скоростью до 120 километров в час. Главгосэкспертиза уже выдала положительное заключение по проекту трассы. На одном из отрезков трассы необходимо возвести мост длинной 540 метров и высотой более 70-ти метров.
Трасса Дюртюли — Ачит станет одним из участков более протяжённой скоростной дороги между Казанью и Екатеринбургом.
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