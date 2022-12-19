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Еще 190 случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 190 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 562 617 случаев COVID-19.
Госпитализировано 11 пациентов. По выздоровлению выписали 183 свердловчан. Общее число вылечившихся – 547 863.
В области не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировано 11 пациентов. По выздоровлению выписали 183 свердловчан. Общее число вылечившихся – 547 863.
В области не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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