Еще 190 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 190 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 562 617 случаев COVID-19.Госпитализировано 11 пациентов. По выздоровлению выписали 183 свердловчан. Общее число вылечившихся – 547 863.В области не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.