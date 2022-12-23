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Умеренно морозная погода установится в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в последнюю неделю 2022 года установится умеренно морозная погода. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По словам синоптика, в конце декабря температура воздуха по ночам будет -12…-17°С, в середине недели на севере области до -25°С, днем -9…-15°С.
В последние дни уходящего года в Свердловской области также вероятен небольшой снег.
По словам синоптика, в конце декабря температура воздуха по ночам будет -12…-17°С, в середине недели на севере области до -25°С, днем -9…-15°С.
В последние дни уходящего года в Свердловской области также вероятен небольшой снег.
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