Умеренно морозная погода установится в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в последнюю неделю 2022 года установится умеренно морозная погода. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По словам синоптика, в конце декабря температура воздуха по ночам будет -12…-17°С, в середине недели на севере области до -25°С, днем -9…-15°С.В последние дни уходящего года в Свердловской области также вероятен небольшой снег.