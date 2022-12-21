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Опрос горожан о проекте благоустройства набережной Исети проходит в Екатеринбурге
Общество
Фото: департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга
В Екатеринбурге архитектурное бюро Concrete Jungle и специальный застройщик «ПИК» проводят опрос горожан, результаты которого определят, каким станет участок набережной Исети. Речь идет об участке от Академика Павлова до Лыжников.
Мнение екатеринбуржцев о том, каким они хотят видеть пространство вдоль жилого района «Утес», станет основой для концепции проекта благоустройства участка набережной. Будут определены функционал пространства, стиль и задумка.
Для участия в голосовании нужно ответить на 12 вопросов в специальной форме.
Мнение екатеринбуржцев о том, каким они хотят видеть пространство вдоль жилого района «Утес», станет основой для концепции проекта благоустройства участка набережной. Будут определены функционал пространства, стиль и задумка.
Для участия в голосовании нужно ответить на 12 вопросов в специальной форме.
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