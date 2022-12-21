За год только 7% свердловчан повысили в должности

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2022 году в Свердловской области добиться повышения в должности смогли только 7% местных жителей. Об этом свидетельствуют данные опроса службы исследований hh.ru.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru, 7% опрошенных свердловчан повысили в должности. Чаще всего повышение коснулось HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче сырья (11%) и ИТ-специалистов (10%).Понизили в должности 5% опрошенных. С понижением столкнулись рабочий персонал (11%) и госслужащие (10%)Каждый второй свердловчанин (53%) сообщает, что в их компании не было сокращения сотрудников в 2022 году. 29% опрошенных рассказали, что у них были выборочные сокращения. 11% респондентов отмечают, что в их компании сократили много работников за год.21% свердловчан сообщили, что их на работе сократили. Под сокращения попали представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%).Еще 55% опрошенных признались, что в этом году они остались на прежней должности. А 5% работников заявили, что их должность переформулировали без изменения функционала.