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В Свердловской области семьям мобилизованных выплатили более 580 миллионов

13.53 Суббота, 24 декабря 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области, по данным на 23 декабря, семьям мобилизованных выплатили 581 миллион 500 тысяч рублей. Всего было проведено 29 075 выплат, сообщают в департаменте информационной политики.

«Принятый региональным правительством документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в боевых действиях, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей на семью, а также 20 тысяч – на каждого из детей военнослужащего», – говорится в сообщении ДИПа.

Напомним, что единовременные денежные выплаты для семей участников боевых действий были утверждены правительством региона в октябре.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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