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Прокуратура обязала североуральского предпринимателя установить на вокзале пандус

11.13 Суббота, 24 декабря 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Североуральске прокуратура обязала предпринимателя установить пандус в помещении вокзала, где горожане покупали билеты на автобусы, в том числе и по междугородним направлениям. Об отсутствии оборудования для маломобильных групп населения ведомство узнало после обращения местного жителя.

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что здание не оборудовано для доступа маломобильных групп населения. Так, при входе в здание на момент проверки отсутствовал на центральной входной группе пандус», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.


Также выяснилось, что на вокзале не было тактильной таблички с наименованием здания, графиком работы и иной значимой информацией. Такие информационные табло необходимы для людей с инвалидностью по зрению.

Изначально прокуратура Североуральска направила иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, но там требования прокурора не удовлетворили. Тогда решение суда было обжаловано в Свердловском областном суде, где судья отменил прежнее решение и признал незаконным бездействие предпринимателя по непринятию мер, направленных на создание условий для маломобильных групп населения, и обязал устранить недостатки.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Североуральска.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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