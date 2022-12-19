Прокуратура обязала североуральского предпринимателя установить на вокзале пандус

«В ходе надзорных мероприятий было установлено, что здание не оборудовано для доступа маломобильных групп населения. Так, при входе в здание на момент проверки отсутствовал на центральной входной группе пандус», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Североуральске прокуратура обязала предпринимателя установить пандус в помещении вокзала, где горожане покупали билеты на автобусы, в том числе и по междугородним направлениям. Об отсутствии оборудования для маломобильных групп населения ведомство узнало после обращения местного жителя.Также выяснилось, что на вокзале не было тактильной таблички с наименованием здания, графиком работы и иной значимой информацией. Такие информационные табло необходимы для людей с инвалидностью по зрению.Изначально прокуратура Североуральска направила иск в Кировский районный суд Екатеринбурга, но там требования прокурора не удовлетворили. Тогда решение суда было обжаловано в Свердловском областном суде, где судья отменил прежнее решение и признал незаконным бездействие предпринимателя по непринятию мер, направленных на создание условий для маломобильных групп населения, и обязал устранить недостатки.Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Североуральска.