Эльмашевская ёлка будет экологичнее центральной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На площади микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга сегодня началось возведение новогоднего городка. И первым делом, конечно же, водрузили ёлку в самый центр площади.В отличие от новогоднего городка на главной площади города, эльмашевский строится вокруг искусственной симуляции дерева — большого металлического конуса, который обшивают пластиковыми ветками. Оно и правильно — в 21-м веке уже не кажется разумным спиливать живое дерево ради нескольких недель веселья. Искусственная ель в этом плане гораздо экологичнее, а с учётом того, что может использоваться много лет, ещё и гораздо экономичнее. Такие же экологичные ёлки будут стоять и на входе в здание Центра культуры «Эльмаш», перед которым возводят городок.Помимо установки искусственных ёлок, рабочие сегодня начали пилить кубы льда, из которых за несколько дней соорудят стены новогоднего городка и ледяной лабиринт. А фронтальную часть здания бывшего ДК УЭТМ украсили световыми гирляндами (пока обесточенными) чуть ранее.Ледовый городок и новогоднюю ель устанавливают на эльмашевской площади не каждый год. Бывали года, когда ради экономии от неё отказывались вовсе. А в иные года территорией для городка становилась не площадь, а парк за зданием старого ДК. Но в этом году не лесная, но всё же красавица занимает традиционное место.