В УГМК назвали лидеров Бизнес-системы по итогам 2022 года



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Церемония награждения лидеров Бизнес-системы по итогам года прошла в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме. В ней участвовали подразделения управляющей компании и пятнадцати предприятий, вовлеченных в программу трансформации. Награды победителям и их представителям вручал директор по трансформации Джахангир Махмудов. Лидеров выбирали в нескольких категориях: «Фабрика идей», «Доска решения проблем», «Обучение» и «Аудит Бизнес-системы».В категории «Фабрика идей» награды получили три человека. Мастер гаража Гайского горно-обогатительного комбината Александр Веденеев стал автором самого большого количества принятых идей: в «Фабрику идей» он подал почти 150 предложений по улучшению различных процессов. Главный бухгалтер «Башкирской меди» Рита Фабрицына предложила идею с самым большим экономическим эффектом. Автором лучшей идеи по безопасности труда стала начальник химической лаборатории «Nova Цинка» Ирина Дмитриенко: она предложила опустить плавильную печь ниже, чтобы сократить риск обжечься при подъеме сплава.В категории «Доска решения проблем» награду получил заместитель главного инженера обогатительной фабрики Краснобродского филиала «Кузбассразрезугля» Сергей Русский. Ему удалось организовать решение 432 проблем – больше, чем другим ответственным за «Доски решения проблем».Тренером года в категории «Обучение» стал инженер по организации управления производства Гайского горно-обогатительного комбината Павел Каранда. В 2022 году Павел он обучил более 800 человек и подготовил к сертификации семерых внутренних тренеров.В категории «Аудит Бизнес-системы» награды присуждали по наибольшему количеству баллов за тот или иной блок аудита – процедуры оценки уровня развития Бизнес-системы УГМК и ее инструментов на том или ином предприятии.За лучший результат в блоке «Корпоративное соответствие» награда досталась «Уралэлектромеди», в блоке «Работа с персоналом» – Учалинскому горно-обогатительному комбинату. Лучший результат в блоках «Инструменты Бизнес-системы» и «Клиентоориентрованность» показали «Электрокабель «Кольчугинский завод» и Челябинский цинковый завод соответственно. Лидером устойчивого развития Бизнес-системы УГМК стало предприятие «Сибирь-Полиметаллы», а аудитором года признали ведущего инженера по организации управления производством Гайского горно-обогатительного комбината Ивана Стебунова.Лидером трансформации среди подразделений развития стало управления развития «Кузбассразреугля» под руководством Сергея Бабенко. В 2022 году его команда вместе с коллективами основных и вспомогательных служб угольной компании разработали и реализовали инициативы, которые принесли экономический эффект, объем которого почти на 53% превысил план.Среди руководителей предприятий УГМК лидером Бизнес-системы признали директора Учалинского горно-обогатительного комбината Закарию Гибадуллина. Под его руководством коллектив комбината в уходящем году подал больше всего идей на человека, быстрее всего решал проблемы, а также лучше всего выполнял планы по обучению персонала и проведению аудитов.