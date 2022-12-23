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В Свердловской области ловят браконьеров, которые рубят новогодние ели

16.51 Пятница, 23 декабря 2022
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области перед новогодними праздниками усилили охрану лесов. Сотрудники лесничеств вместе с полицейскими провели уже более 300 патрулирований, ловя браконьеров, которые рубят ели.

В департаменте информполитики области напомнили, что за незаконную рубку молодых елей, пихт и сосенок предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная. Размер штрафа для граждан составляет от 200 рублей до 5 000, а для юридических лиц – от 5000 до 500 000 рублей. Но если сумма ущерба превышает 5 000 рублей, то уже предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, наказание в виде штрафа до 500 000 рублей или до трех лет лишения свободы.

«Начиная с 12 декабря и по 31 декабря включительно, специалисты лесничеств регулярно объезжают участки леса, где растут молодые хвойники. В лесах и на дорогах общего пользования работают стационарные посты, а также мобильные группы», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.


Отметим, что с 16 декабря ель к новогодним праздникам в лесу свердловчане могут срубить на законных основаниях. Сделать этом можно в любом из 30 лесничеств, оформив договор купли-продажи лесных насаждений. Специалисты Центра управления регионом разместили адреса и контакты лесничеств на интерактивной карте.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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