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В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела выплатили зарплату работникам местного предприятия
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела погасили задолженность по выплате зарплаты перед работниками «Уралэнерго-Союз» на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, задолженность по выплате зарплаты образовалась перед 49 работниками предприятия. Прокуратура внесла директору «Уралэнерго-Союз» представление, а также направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов, которые судом удовлетворены.
Помимо этого, прокуратура направила материалы в следственны органы для дачи уголовно-правовой оценки. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145,1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
После этого задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объеме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, задолженность по выплате зарплаты образовалась перед 49 работниками предприятия. Прокуратура внесла директору «Уралэнерго-Союз» представление, а также направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов, которые судом удовлетворены.
Помимо этого, прокуратура направила материалы в следственны органы для дачи уголовно-правовой оценки. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145,1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
После этого задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объеме.
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