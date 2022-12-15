В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела выплатили зарплату работникам местного предприятия

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после возбуждения уголовного дела погасили задолженность по выплате зарплаты перед работниками «Уралэнерго-Союз» на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, задолженность по выплате зарплаты образовалась перед 49 работниками предприятия. Прокуратура внесла директору «Уралэнерго-Союз» представление, а также направила в мировой суд заявления о выдаче судебных приказов, которые судом удовлетворены.Помимо этого, прокуратура направила материалы в следственны органы для дачи уголовно-правовой оценки. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145,1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).После этого задолженность перед работниками по выплате заработной платы погашена в полном объеме.