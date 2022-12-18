Пункты вакцинации в свердловских ТРЦ будут работать до 29 декабря

«Число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает расти. Нагрузка на медицинских работников очень серьёзная. Поэтому было решено завершить работу выездных пунктов вакцинации 29 декабря и продолжить приём всех желающих привиться в поликлиниках наших больниц. Прививочные кабинеты работают в том числе по выходным», – отметил главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В Екатеринбурге:

В Ирбите:

В Сысерти:

В поселке Бисерть:

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах, будут работать до 29 декабря включительно. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.В мобильных пунктах вакцинации можно поставить прививки против гриппа, коронавируса, гепатита В, дифтерии и других заболеваний.С 23 по 29 декабря поставить прививки можно в выездных пунктах вакцинации в четырех свердловских городах.- ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46) – 23 декабря с 12.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 16.00;- ТЦ «МЕГА» (Металлургов, 87) – 23 декабря с 12.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00;- ТЦ «Дирижабль» (Академика Шварца, 17) – 23 декабря с 14.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00;- ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – 23 декабря с 14.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00;- ТРЦ «ВеерМолл» (проспект Космонавтов, 108Д) – 23 декабря с 15.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00;- Спортпавильон «Юность» (Свердлова, 17А) – 27 декабря с 9.00 до 14.00;- Гостиница «Ница» (Первомайская, 46) – 29 декабря с 9.00 до 14.00;- ТЦ «Бажов» (Коммуны, 37) – 29 декабря с 10.00 до 13.00;- ТЦ «Магнит» (Тимирязева) – 24 декабря с 11.00 до 14.00.