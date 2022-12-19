На Новый год в Верхнюю Пышму приедет «ледяной цирк»



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Верхняя Пышма готовится к встрече Нового 2023 года. В парке УГМК при поддержке градообразующего предприятия «Уралэлектромеди» началось возведение ледового городка. Он напомнит верхнепышминцам и гостям города о прекрасных мгновениях детства, связанных с посещением цирка. Тема ледового городка так и называется – «Цирк детства».В этом году в ледяном царстве будет возведено 19 объектов из льда. В центре парка традиционно установлена 32-метровая «медная» ёлка, украшенная миллионом светодиодов. Она символически подчеркивает уникальность Верхней Пышмы, имеющей официальный бренд «Медная столица Урала». Технические возможности иллюминации позволяют транслировать на елке всевозможные графические элементы и дизайнерские решения. Рядом с елью – ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.При посещении городка можно зарядиться позитивными эмоциями, насладиться красотой ледяных фигур и сфотографироваться в фотозонах: «Лошадка», «Фокусник», «Фокусник с кроликом», «Трон». В городке представлены ледяные панно «Медведь на велосипеде», «Тюлень», «Слон», «Клоун», а также интерактивная скульптура «Жонглеры». Кроме того, дети смогут покататься на большой и малой горках.Открыть ледяной городок планируется в последнюю неделю декабря.