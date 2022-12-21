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Еще 316 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 316 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 561 960 случаев COVID-19.
Госпитализирован 51 пациент. По выздоровлению выписали 474 человек. Всего вылечились 546 867 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 899 летальных исходов.
Госпитализирован 51 пациент. По выздоровлению выписали 474 человек. Всего вылечились 546 867 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 899 летальных исходов.
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