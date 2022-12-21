Еще 316 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в Свердловской области выявили 316 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 561 960 случаев COVID-19.Госпитализирован 51 пациент. По выздоровлению выписали 474 человек. Всего вылечились 546 867 свердловчан.От коронавируса умер один человек. С начала пандемии в области зафиксировано 10 899 летальных исходов.