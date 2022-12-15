Поезда Красноуфимск – Дружинино начнут курсировать ежедневно

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Пригородные поезда по маршруту Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск с января начнут курсировать ежедневно. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».С 7 января поезда №6572 и 6575 сообщением Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск будут курсировать каждый день.Поезд №6574 из Красноуфимска в Дружинино с 5 января будет ездить по четвергам и пятницам. С 6 января поезд №6571 из Дружинино в Красноуфимск начнет курсировать по пятницам и субботам.