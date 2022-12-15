Возрастное ограничение 18+
Поезда Красноуфимск – Дружинино начнут курсировать ежедневно
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Пригородные поезда по маршруту Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск с января начнут курсировать ежедневно. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».
С 7 января поезда №6572 и 6575 сообщением Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск будут курсировать каждый день.
Поезд №6574 из Красноуфимска в Дружинино с 5 января будет ездить по четвергам и пятницам. С 6 января поезд №6571 из Дружинино в Красноуфимск начнет курсировать по пятницам и субботам.
С 7 января поезда №6572 и 6575 сообщением Красноуфимск – Дружинино – Красноуфимск будут курсировать каждый день.
Поезд №6574 из Красноуфимска в Дружинино с 5 января будет ездить по четвергам и пятницам. С 6 января поезд №6571 из Дружинино в Красноуфимск начнет курсировать по пятницам и субботам.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Пассажирский поезд в Свердловской области насмерть сбил женщину
14 декабря 2022
14 декабря 2022