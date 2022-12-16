В Екатеринбурге в преддверии праздников введут противопожарный режим

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вводит в Екатеринбурге особый противопожарный режим для защиты горожан на время каникул. Он будет действовать с 24 декабря до 22 января.Для предотвращения и ликвидации возможных возгораний в местах проведения праздничных мероприятий установят патрулирование МЧС. Также специалисты службы увеличат количество рейдов по предприятиям и число инструктажей.Кроме того, екатеринбуржцам напоминают, что перед тем, как использовать фейерверк или петарду, необходимо изучить инструкцию. Направлять фейерверк в сторону людей и животных нельзя даже в шутку.Запускать салют необходимо на ровной площадке вдали от деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Площадка должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.