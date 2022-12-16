Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Президент России Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники.Официально приезд Путина на Урал не подтверждали. Однако ожидалось, что сегодня, 23 декабря, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.Как пишет 66.RU со ссылкой на свои источники, визит Путина отменился в последний момент. Причины отмены неизвестны.