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Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Президент России Владимир Путин отменил визит в Свердловскую область. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники.
Официально приезд Путина на Урал не подтверждали. Однако ожидалось, что сегодня, 23 декабря, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
Как пишет 66.RU со ссылкой на свои источники, визит Путина отменился в последний момент. Причины отмены неизвестны.
Официально приезд Путина на Урал не подтверждали. Однако ожидалось, что сегодня, 23 декабря, президент посетит Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
Как пишет 66.RU со ссылкой на свои источники, визит Путина отменился в последний момент. Причины отмены неизвестны.
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