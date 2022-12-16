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Массовые проверки водителей снова пройдут в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 23 по 25 декабря автоинспекторы проведут массовые проверки водителей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Во время рейда автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав или никогда не получавших такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
Во время рейда автоинспекторы будут ловить пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав или никогда не получавших такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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