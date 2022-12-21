Под конец года знаковые строения Екатеринбурга распродают и разрушают

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Год 2022-й заканчивается для Екатеринбурга окончательной потерей исторического здания больницы в Зелёной Рощи и новостями о том, что целая череда знаковых строений один за другим выставляются на торги. Что, конечно, не означает смертных приговоров для них, но в свете сложившейся в городе ситуации с ОКН несколько напрягает.Здание ресторана «Харбин», что возле цирка (да-да, ту самую «китайскую пагоду»), продают за 290 миллионов рублей вместе с землёй почти в половину гектара. Двухэтажное здание напротив железнодорожного вокзала продают на Avito за 96 миллионов рублей. Меж тем, оно является составляющей архитектурного ансамбля «Мельница Борчанинова-Первушина» со статусом «объект культурного наследия». На продажу выставили и памятник архитектуры, усадьбу Блохиной на улице Розы Люксембург. Таким образом двухэтажное здание, построенное в первой половине 19-го века, пытаются снять с муниципального баланса.Ещё тревожнее за Жилищный комбинат НКВД, в народе известный как «Городок чекистов». Нет, этим комплексом конструктивистских зданий пока не приторговывают. Зато с него собираются снять статус объекта культурного наследия. Об этом сообщила хранительница Белой Башни, архитектор Полина Иванова. «Управляющая компания информирует жителей о том, что их дом может быть исключен из реестра ОКН и предлагает свои консультации по проведению общего собрания жильцов», — цитируют её в телеграм-канале «Главный канал Екатеринбурга» и там же напоминают, что депутат гордумы Виктор Сомиков призывал пересмотреть список ОКН, чтобы вычеркнуть объекты, которые реально не представляют ценности. И в числе таких «не имеющих ценности» объектов называл Городок чекистов.