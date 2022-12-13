Очень тяжёлая пациентка находится на опеке у екатеринбургской «Кляксы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский приют для бездомных животных «Клякса» специализируется на травмированных бедолагах. Но количество болячек и травм у кошки, которую назвали Сакурой, бьёт печальные рекорды.Сакуру — которая на тот момент была ещё безымянной — нашли примерно две недели назад в сугробе возле проезжей части. Её подобрала проезжавшая мимо девушка. В ветклинике пришли в ужас от того, в каком состоянии оказалось животное. У неё даже не смогли взять кровь и померить давление. Переломы лап, лопнувшая брюшная стенка — судя по всему, кошка попала под машину. Однако, казалось бы, обречённая Сакура отчаянно цеплялась за жизнь и (не без помощи ветеринаров) дотянула до сегодняшнего дня. А это значит, что есть все шансы снова поставить её на все четыре лапки. Правда, их ещё предстоит собрать по кусочкам — кости обеих задних лап переломаны.Кроме того, кошке необходима пересадка кожи и лечение от двух диагностированных болезней — гемобартенеллеза и ФИПа (кошатникам прекрасно известно, что за этой аббревиатурой скрывается крайне неприятная хворь). Приют «Клякса» объявил сбор денег на лечение кошечки Сакуры. Средства можно переводить на карту «Сбербанка», которая привязана к номеру телефона 89126025666.