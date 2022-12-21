Екатеринбуржцы тратят на бесполезную работу 30% рабочего дня

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Екатеринбурга тратят на бесполезные дела 30% своего рабочего дня. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведения опроса.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе SuperJob, 18% горожан признаются, что тратят на бессмысленные дела от 5 до 10% рабочего времени, 13% опрошенных – от 10 до 20%, а 10% – от 20 до 30%. По мнению 8% екатеринбуржцев, на бесполезную работу у них уходит от 30 до 50% рабочего дня, а у 7% горожан – более половины рабочего времени. Еще 4% опрошенных вообще не видят никакого смысла в том, что они делают.В среднем на деятельность, которая не приносит очевидного результата, местные жители расходуют 30% своего рабочего времени. При этом четверо из 10 опрошенных заявляют, что не тратят на работе зря ни минуты.Больше всего времени на бессмысленную работу уходит у программистов (39% рабочего дня), менеджеров по продажам и системных администраторов (по 33%), а также офис-менеджеров (31%). Операторы call-центра тратят на бесполезные дела 29% рабочего времени, охранники, секретари и экономисты – по 28%, среднестатистический врач – 27%.