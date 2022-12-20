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В Свердловской области подтвердили 332 новых случая COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 332 человека. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 561 644 случая COVID-19.
Госпитализировали 51 пациента. В связи с выздоровлением выписали 529 человек. Общее число вылечившихся – 546 393.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Всего от коронавируса в области умерли 10 898 человек.
Госпитализировали 51 пациента. В связи с выздоровлением выписали 529 человек. Общее число вылечившихся – 546 393.
За сутки зафиксирован один летальный исход. Всего от коронавируса в области умерли 10 898 человек.
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