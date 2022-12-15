В Свердловской области спрос на энергетиков вырос на 23%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Специалисты онлайн-платформы по поиску работы hh.ru ко Дню энергетика проанализировали рынок труда в энергетической отрасли в Свердловской области и выяснили, вырос ли спрос на работников.По данным hh.ru, в этом году работодатели из отрасли энергетики разместили почти 3000 вакансий в Свердловской области. Это на 23% выше, чем в прошлом году. Почти каждая десятая вакансия для энергетиков предполагает вахтовый метод работы.Зарплаты в сфере энергетики в Свердловской области в среднем составляют 44 000 до 80 460 рублей. В некоторых случаях предложения гораздо выше. Например, заместителю генерального директора по производству готовы платить от 120 000 до 150 000 рублей.Наиболее востребованные специалисты в сфере энергетики – инженеры-энергетики, электромонтажники, инженеры-проектировщики, слесари и инженеры ПТО. Также работодатели из отрасли энергетики предлагают работу специалистам из других сфер: спичрайтерам, юристам, контент-менеджерам, аналитикам и другим.