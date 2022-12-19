Прокуратура внесла представление главе Белоярского из-за проблем с отоплением

«Таким образом возможность теплоснабжения вновь построенного многоквартирного дома от имеющегося источника отопления на момент выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию отсутствовала. В результате надлежащее теплоснабжение многоквартирных домов не обеспечено», – отметили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Белоярский прокуратура проводит проверку из-за проблем с отоплением в многоквартирных домах по улицам Сибирская и Отрадная.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, при проектировании жилого дома №16 на улице Отрадной осуществление теплоснабжения было предусмотрено от котельной, расположенной между домами №5 и №7, путем врезки в действующую систему. При этом не производились расчеты мощности котельной для построенного дома.Согласно полученной в ходе проверки технической документации, тепловой баланс котельной предполагает подключение к ней всего двух домов. А на момент присоединения седьмого дома к котельной уже было подключено шесть домов. Тепловая нагрузка на котельную соответствует 0,753 Гкал/час, что превышает установленную максимальную нагрузку в 0,688 Гкал/час.Прокуратура внесла главе Белоярского городского округа представление об устранении нарушений законодательства. Сама проверка еще не завершилась, проводится сбор и анализ документации.