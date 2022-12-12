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На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли более 40 тысяч тонн снега. Уборка города продолжается в усиленном режиме.
В уборке улиц вчера было задействовано 467 спецмашин и 530 рабочих. Для обработки проезжей части и тротуаров израсходовано почти 52 тонны противогололедных материалов и 77 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке города участвует 421 рабочий, задействовано 178 единиц спецтехники. В новогодние праздники службы благоустройства продолжат работать. Убирать улицы будут даже 31 декабря и 1 января.
В уборке улиц вчера было задействовано 467 спецмашин и 530 рабочих. Для обработки проезжей части и тротуаров израсходовано почти 52 тонны противогололедных материалов и 77 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в уборке города участвует 421 рабочий, задействовано 178 единиц спецтехники. В новогодние праздники службы благоустройства продолжат работать. Убирать улицы будут даже 31 декабря и 1 января.
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