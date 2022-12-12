На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны вывезли более 40 тысяч тонн снега. Уборка города продолжается в усиленном режиме.В уборке улиц вчера было задействовано 467 спецмашин и 530 рабочих. Для обработки проезжей части и тротуаров израсходовано почти 52 тонны противогололедных материалов и 77 тонн фракционного песка.Сегодня днем в уборке города участвует 421 рабочий, задействовано 178 единиц спецтехники. В новогодние праздники службы благоустройства продолжат работать. Убирать улицы будут даже 31 декабря и 1 января.