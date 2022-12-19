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Тепло вернется в Свердловскую область к концу недели
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге во второй половине недели резкое похолодание сменится потеплением до +2°С. Ожидаются снег и гололедица.
Сегодня, 22 декабря, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем -9…-14°С, на востоке до -19°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -10…-12°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 23 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -10…-15°С, днем -4…+1°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°С, днем 0…-2°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью 0…-5°С, на крайнем севере до -10°С. Днем -3…+2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем 0…+2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 22 декабря, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метель. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Днем -9…-14°С, на востоке до -19°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем -10…-12°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
В пятницу, 23 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег, местами умеренный. Ночью -10…-15°С, днем -4…+1°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -10…-12°С, днем 0…-2°С. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В субботу, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью 0…-5°С, на крайнем севере до -10°С. Днем -3…+2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем 0…+2°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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