В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня в работе екатеринбургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщает 66.RU.Пассажирам метро по громкой связи объявили, что поезда по техническим причинам движутся с удлиненным интервалом.Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с техническим сбоем, произошедшим на конечной станции «Проспект Космонавтов».