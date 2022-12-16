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В Екатеринбурге произошел сбой в работе метро
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня в работе екатеринбургского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщает 66.RU.
Пассажирам метро по громкой связи объявили, что поезда по техническим причинам движутся с удлиненным интервалом.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с техническим сбоем, произошедшим на конечной станции «Проспект Космонавтов».
Пассажирам метро по громкой связи объявили, что поезда по техническим причинам движутся с удлиненным интервалом.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, это связано с техническим сбоем, произошедшим на конечной станции «Проспект Космонавтов».
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