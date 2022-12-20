В пять раз увеличилось число свердловских учреждений культуры-участников «Пушкинской карты»

«Примечательно, что проект стимулирует дома культуры, кинозалы, библиотеки в небольших муниципалитетах и селах активно осваивать новые форматы работы: мастер-классы, квесты, квизы, тем самым значительно расширяя свою аудиторию. Конечно, отрадно, что лидерами по посещаемости остаются наши академические учреждения: Театр музыкальной комедии, Театр оперы и балета, Театр драмы, филармония. Это значит, что их творчество актуально, современно, востребовано молодежной аудиторией», – считает министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в этом году количество организаций культуры, которые присоединились к проекту «Пушкинская карта», увеличилось почти в пять раз – с 80 до 390. По карте за год продано более 214 тысяч билетов.Как отмечают в департаменте информполитики региона, когда проект только запустили, были доступные мероприятия лишь в крупных городах. Теперь в программу включили культурные учреждения в 39 муниципалитетах области.Среди выставочных площадок наиболее выделяются Екатеринбургский музей изобразительных искусств и одна из его площадок – «Эрмитаж Урал», музей «Россия — моя история. Свердловская область», Свердловский областной краеведческий музей и музейно-выставочный комплекс Лесного. Также популярностью пользуются музейный комплекс УГМК и частные выставочные галереи «Синара Арт» и «Главный проспект».Напомним, что присоединиться к проекту «Пушкинская карта» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. С 1 января 2023 года на счета вновь зачислят по пять тысяч рублей. Не использованные до этого момента средства «сгорят».