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Возмущённые зимней вырубкой деревьев уралмашевцы получили ответ чиновников

19.58 Вторник, 20 декабря 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
Ответ из администрации города Екатеринбурга пришёл жителям микрорайона Уралмаш, возмущённым тем, что деревья на улицах рубят даже посреди зимы. Именно такие работы проводились на улицах Кировградская и Ильича.

Чиновники, обычно охочие на слова, в данном случае оказались на удивление кратки. Ответ уместился на одну страничку и свёлся к следующему: подрядная организация проводила работы с деревьями, имеющими структурные изъяны, способные привести к падению всего дерева или его части». Работы выполнялись по муниципальному контракту.

При этом, высаживать новые деревья взамен спиленных на указанных улицах пока никто не собирается. «Вопрос высадки деревьев и кустарников на территории общего пользования будет рассмотрен в 2023-2024-х годах при выделении дополнительного финансирования», — так сказано в присланной бумаге за подписью заместителя главы Орджоникидзевского района А. И Говорухи. В общем, ожидаемо — средства на вырубку и «глубокое кронирование» в бюджете всегда находятся, а вот денег на высадку новых растений взамен уничтоженных не хватает.

Меж тем, прямо сейчас в Интернете идёт прямая трансляция круглого стола, на котором обсуждается необходимость вести подсчёт городских деревьев, мониторить их количество и состояние.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:53 Три человека погибли в ДТП на свердловской трассе
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