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Шигирская коллекция получила представительство в Интернете
Общество
Фото с официального сайта Шигир Екатеринбург / shigirekb.ru
На просторах сети Интернет появился сайт, целиком посвящённый предметам Шигирской археологической коллекции. Новый веб-ресурс презентовали в Свердловском областном краеведческом музее, где хранится главный артефакт из находок коллекции.
По адресу shigirekb.ru можно узнать не только о самих уникальных археологических находках, в число которых входит всемирно известный Шигирский идол, но и о том, какими способами музей и администрация Екатеринбурга собирается продвигать этот бренд, делать его как можно более популярным и, в итоге, превратить в одну из самых притягательных для туристов достопримечательность Урала. Для этих целей был создан организационный комитет по продвижению Шигирской археологической коллекции. В состав комитета вошли археологи, историки, музейные специалисты, представители туриндустрии, чиновники. По сути, новый сайт — их виртуальное представительство в сети Интернет.
Большой деревянный идол был найден в 1890-м году при добыче золота на Шигирском торфянике. При последующих изысканиях там же были откопаны отлично сохранившиеся древние изделия из дерева, имеющие культовое и бытовое предназначение. Возраст находок определяется учёными в 11 тысяч лет. Таким образом, Шигирский идол считается древнейшей деревянной скульптурой из когда-либо найденных.
По адресу shigirekb.ru можно узнать не только о самих уникальных археологических находках, в число которых входит всемирно известный Шигирский идол, но и о том, какими способами музей и администрация Екатеринбурга собирается продвигать этот бренд, делать его как можно более популярным и, в итоге, превратить в одну из самых притягательных для туристов достопримечательность Урала. Для этих целей был создан организационный комитет по продвижению Шигирской археологической коллекции. В состав комитета вошли археологи, историки, музейные специалисты, представители туриндустрии, чиновники. По сути, новый сайт — их виртуальное представительство в сети Интернет.
Большой деревянный идол был найден в 1890-м году при добыче золота на Шигирском торфянике. При последующих изысканиях там же были откопаны отлично сохранившиеся древние изделия из дерева, имеющие культовое и бытовое предназначение. Возраст находок определяется учёными в 11 тысяч лет. Таким образом, Шигирский идол считается древнейшей деревянной скульптурой из когда-либо найденных.
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