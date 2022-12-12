На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге продолжают ликвидировать последствия снегопада. На уборку города сегодня вышел 421 рабочий.Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные из города вывезли более 12 тысяч тонн снега и 35 тонн мусора. Для устранения скользкости на проезжей части израсходовано 117 тонн противогололедных материалов. На тротуарах и остановках общественного транспорта использовано более 42 тонн фракционного песка.Сегодня днем в расчистке улиц от снега и наледи участвует 421 рабочий, задействовано 198 единиц спецтехники.