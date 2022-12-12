Возрастное ограничение 18+
На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продолжают ликвидировать последствия снегопада. На уборку города сегодня вышел 421 рабочий.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные из города вывезли более 12 тысяч тонн снега и 35 тонн мусора. Для устранения скользкости на проезжей части израсходовано 117 тонн противогололедных материалов. На тротуарах и остановках общественного транспорта использовано более 42 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в расчистке улиц от снега и наледи участвует 421 рабочий, задействовано 198 единиц спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, за минувшие выходные из города вывезли более 12 тысяч тонн снега и 35 тонн мусора. Для устранения скользкости на проезжей части израсходовано 117 тонн противогололедных материалов. На тротуарах и остановках общественного транспорта использовано более 42 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в расчистке улиц от снега и наледи участвует 421 рабочий, задействовано 198 единиц спецтехники.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицы Екатеринбурга от снега очищают 402 рабочих
12 декабря 2022
12 декабря 2022
На уборку улиц Екатеринбурга вышли 411 рабочих
13 декабря 2022
13 декабря 2022
В Свердловской области выпало до 29 см снега
12 декабря 2022
12 декабря 2022