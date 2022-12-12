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Коронавирусом заболели еще 346 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 346 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 560 629 случаев COVID-19.
Госпитализировали 21 пациента. По выздоровлению выписали 145 свердловчан. Общее число вылечившихся – 544 987.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
Госпитализировали 21 пациента. По выздоровлению выписали 145 свердловчан. Общее число вылечившихся – 544 987.
За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.
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