Коронавирусом заболели еще 346 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 346 человек. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 560 629 случаев COVID-19.Госпитализировали 21 пациента. По выздоровлению выписали 145 свердловчан. Общее число вылечившихся – 544 987.За сутки в области не зафиксировано летальных исходов.