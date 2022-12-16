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На велопешеходной тропе «Сысертская сотня» появились навигационные столбы
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
На велопешеходной тропе «Сысертская сотня» установлены первые 8 навигационных столбов, которые будут помогать туристам ориентироваться на местности. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Столбы с информационными табличками появились на пилотном участке тропы от Сысерти до деревни Космакова, на территории природного парка «Бажовские места». На табличках можно найти информацию о расстоянии до населённых пунктов и достопримечательностях, которые можно встретить поблизости.
Столбы с информационными табличками появились на пилотном участке тропы от Сысерти до деревни Космакова, на территории природного парка «Бажовские места». На табличках можно найти информацию о расстоянии до населённых пунктов и достопримечательностях, которые можно встретить поблизости.
«В зимние каникулы уже можно смело планировать прогулку. Навигация на велопешеходной тропе „Сысертская сотня“ становится все более информативной. Подобные конструкции будут установлены на протяжении всего маршрута, а также на участках, которые отходят от основной тропы, чтобы легко было добраться до знаковых мест», – приводят слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских в ДИПе.
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