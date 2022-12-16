На велопешеходной тропе «Сысертская сотня» появились навигационные столбы

«В зимние каникулы уже можно смело планировать прогулку. Навигация на велопешеходной тропе „Сысертская сотня“ становится все более информативной. Подобные конструкции будут установлены на протяжении всего маршрута, а также на участках, которые отходят от основной тропы, чтобы легко было добраться до знаковых мест», – приводят слова главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских в ДИПе.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На велопешеходной тропе «Сысертская сотня» установлены первые 8 навигационных столбов, которые будут помогать туристам ориентироваться на местности. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.Столбы с информационными табличками появились на пилотном участке тропы от Сысерти до деревни Космакова, на территории природного парка «Бажовские места». На табличках можно найти информацию о расстоянии до населённых пунктов и достопримечательностях, которые можно встретить поблизости.