В Свердловской области выявили 387 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 387 случаев коронавируса. Всего было выявлено 550 906 случаев.Выздоровело за последние сутки 392 пациента. За всё время в Свердловской области вылечилось 554 540 человек.Также, по данным на 17 декабря, за эти сутки скончался 1 пациент, болевший коронавирусом. Всего было зарегистрировано 10 896 летальных исходов.