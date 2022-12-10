Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выявили 387 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 387 случаев коронавируса. Всего было выявлено 550 906 случаев.
Выздоровело за последние сутки 392 пациента. За всё время в Свердловской области вылечилось 554 540 человек.
Также, по данным на 17 декабря, за эти сутки скончался 1 пациент, болевший коронавирусом. Всего было зарегистрировано 10 896 летальных исходов.
Выздоровело за последние сутки 392 пациента. За всё время в Свердловской области вылечилось 554 540 человек.
Также, по данным на 17 декабря, за эти сутки скончался 1 пациент, болевший коронавирусом. Всего было зарегистрировано 10 896 летальных исходов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
10 декабря 2022
10 декабря 2022
В Свердловской области выявили ещё 351 случай коронавируса
11 декабря 2022
11 декабря 2022
В Свердловской области подтвердили 360 новых случаев COVID-19
13 декабря 2022
13 декабря 2022
Еще 371 свердловчанин заболел коронавирусом
14 декабря 2022
14 декабря 2022