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На трассе в Ирбитском районе произошла смертельная авария
Общество
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром в 08.10 на трассе в Ирбитском районе произошла авария, в результате которой погиб один человек и ещё трое серьезно пострадали. По предварительным данным, водитель Brilliance выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Antara.
Как сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, столкновение произошло на 136 километре автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда». Водитель Brilliance скончался от травм до приезда скорой помощи, его пассажиры и водительница Opel Antara были доставлены в ЦГБ Ирбита.
Установлено, что 37-летний водитель Brilliance за 17 лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 2 раза. Водительница Opel за 5 лет стажа правила дорожного движения не нарушала.
Как сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, столкновение произошло на 136 километре автодороги «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда». Водитель Brilliance скончался от травм до приезда скорой помощи, его пассажиры и водительница Opel Antara были доставлены в ЦГБ Ирбита.
«К ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники МЧС России, которые деблокировали и извлекли из автомобиля погибшего водителя», – добавили в пресс-группе.
Установлено, что 37-летний водитель Brilliance за 17 лет вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 2 раза. Водительница Opel за 5 лет стажа правила дорожного движения не нарушала.
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