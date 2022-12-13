В Сысерти открылся самый большой в регионе каток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Как и было обещано ранее, на городском пруду Сысерти открылся каток, который претендует на звание самого большого на Урале. Длина его окружности — 3 километра. Но есть ещё и внешнее кольцо, протяжённость которого составляет 7 километров.О планах обустроить огромный каток на пруду говорили в администрации Сысертского городского города. Теперь эти планы выполнены — территория его почищена от снега и на оголившийся т недавно окрепший лёд уже выходят первые любители покататься на коньках. Но не только фигуристов и конькобежцев привлекает сысертский каток. На окружающих его кольцах проложены лыжные трассы.Между тем, в Екатеринбурге тоже определились с самым большим катком города. Им можно считать каток, организованный на средства банка УБРиР возле «Арены Парка». Его торжественно открыли сегодня, подготовив целую развлекательную программу в честь этого события.