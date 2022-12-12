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Самбисты верхнепышминского клуба УГМК блестяще выступили на первенстве и чемпионате УрФО

14.55 Пятница, 16 декабря 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Челябинске завершились первенства и чемпионат УрФО по самбо, которые определили круг участников первенств и чемпионата России следующего года. На ведущих ролях оказались на этих соревнованиях спортсмены Клуба самбо УГМК из Верхней Пышмы, в общей сложности завоевавшие более 20 медалей.

Подрастающая смена КС УГМК ярко проявила себя на первенстве среди юниоров 17-19 лет. Победу одержали Павел Трапезников (до 53 кг), Ваграм Саргсян (до 64 кг), Иван Григорьев (до 79 кг) и Андрей Аюбов (до 98 кг). Серебряные награды – на счету Никиты Быкова (до 64 кг) и Вадима Ишинтаева (до 71 кг). «Бронза» досталась Ивану Мальгину (до 71 кг) и Андрею Мордовину (до 88 кг).

Победители и призеры окружных соревнований получили право принять участие в юниорском первенстве России-2023, которое пройдет в середине февраля в суперсовременном Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме.


Фото: пресс-служба УГМК


Основной состав КС УГМК в компании своего ближайшего резерва задавал тон уже в чемпионате УрФО, где копилку верхнепышминцев пополнили сразу 16 наград различного достоинства. Вместе с медалями победители и призеры завоевали путевки на чемпионат России следующего года, который должен стартовать в конце февраля в Перми.

На высшую ступеньку пьедестала в Челябинске поднялись Артур Габдулкагиров (до 53 кг), Данир Шамсутдинов (до 58 кг), Виталий Симаков (до 64 кг), Евгений Сухомлинов (до 71 кг), Артем Кривых (до 79 кг), Александр Канатчиков (до 88 кг) и Андрей Аюбов (до 98 кг).

Серебряных наград удостоились Анатолий Хорьков (до 53 кг), Арсений Быков (до 58 кг) и Вячеслав Матвеев (до 64 кг).

С «бронзой» возвращаются с Южного Урала Николай Трапезников (до 53 кг), Дамир Шамсутдинов (до 58 кг), Александр Пшеничных (до 64 кг), Егор Смертин (до 71 кг), Александр Кобелев (до 71 кг) и Сергей Кузнецов (до 98 кг).

- В целом мы довольны результатом. Семь первых мест на чемпионате УрФО – это вполне достойно. Кроме того, представители нашей спортшколы единоборств из Верхней Пышмы Артур Габдулкагиров и Николай Трапезников выполнили норматив мастера спорта, - подвел итог выступлению подопечных главный тренер КС УГМК Михаил Суханов. – По юниорам наши ребята тоже, считаю, показали неплохую борьбу. Но все главные старты еще впереди, поэтому будем усердно работать.



Фото: пресс-служба УГМК


Отметим, что в настоящее время идет формирование общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Za Самбо» в Свердловской области.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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