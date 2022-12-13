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В Свердловской области подтвердили еще 381 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 381 случай коронавируса. С начала года в регионе зарегистрировано 559 519 случаев COVID-19.
Госпитализировано 86 пациентов. По выздоровлению выписали 476 человек. Всего вылечились 544 148 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 895.
Госпитализировано 86 пациентов. По выздоровлению выписали 476 человек. Всего вылечились 544 148 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 895.
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