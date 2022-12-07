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Две ледовые переправы действуют в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области уже на всех водоемах сформировался ледяной покров. Две ледовые переправы начали действовать в регионе.
Ледовые переправы функционируют в Ивдельском городском округе и Махневском муниципальном образовании. Также в области есть 134 места массового выхода людей на лед.
Ледовые переправы функционируют в Ивдельском городском округе и Махневском муниципальном образовании. Также в области есть 134 места массового выхода людей на лед.
«Обстановка на водных объектах развивается в соответствии с сезонными процессами», – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
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