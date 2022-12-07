Две ледовые переправы действуют в Свердловской области

«Обстановка на водных объектах развивается в соответствии с сезонными процессами», – сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области уже на всех водоемах сформировался ледяной покров. Две ледовые переправы начали действовать в регионе.Ледовые переправы функционируют в Ивдельском городском округе и Махневском муниципальном образовании. Также в области есть 134 места массового выхода людей на лед.