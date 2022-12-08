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Вечный огонь в Ревде погас уже в третий раз за год
Общество
Фото: Владислав Постников
Вечный огнь в парке Победы в Ревде пора лишать подобного титула. Уж очень часто он начал гаснуть. Первые два раза это случилось по загадочным причинам в середине ноября. Теперь его погасили целенаправленно. Сделано это было для того, чтобы переделать уже переделанное — реконструкцию парка завершили совсем недавно, а в неё входили и работы по обновлению Вечного огня.
Издание «Ревда-инфо» предполагает, при реконструкции парка с газообеспечением Вечного огня что-то напортачили, потому он и погас в ноябре. Ещё одна версия — огонь погас из-за неправильно проложенного водоотлива. В любом случае, виной тому стали какие-то недоделки, которые приходится исправлять теперь.
Как пишет издание, подрядчика на дооборудование газопровода нашли конкурсным путём. Им стала пермская компания «Легион-Урал». На работы выделено более 750 тысяч рублей.
Издание «Ревда-инфо» предполагает, при реконструкции парка с газообеспечением Вечного огня что-то напортачили, потому он и погас в ноябре. Ещё одна версия — огонь погас из-за неправильно проложенного водоотлива. В любом случае, виной тому стали какие-то недоделки, которые приходится исправлять теперь.
Как пишет издание, подрядчика на дооборудование газопровода нашли конкурсным путём. Им стала пермская компания «Легион-Урал». На работы выделено более 750 тысяч рублей.
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