Уволился директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский

20.47 Понедельник, 31 октября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников
Сергей Каменский написал заявление об уходе по собственному желанию с поста директора Музея истории Екатеринбурга. Таким образом, впервые за 6 лет у значимой для культурной и общественной жизни города организации произойдёт смена руководства.

К сожалению, «собственное желание» Сергея Каменского покинуть директорское кресло может оказаться вынужденным. Некоторым влиятельным политикам и чиновникам не нравилась деятельность Музея, в частности, по освещению сталинских репрессий. Директор Музея часто выступал «единым фронтом» с защитниками исторической городской архитектуры, которой становится всё меньше из-за строительной политики городской и областной администраций. Как следствие, по поводу молодого музейного директора в различные органы начали рассылаться обращения от озабоченных депутатов и пенсионеров с требованием проверить его деятельность.

С назначением в 2016-м году Каменского на должность директора Музей заметно активизировал свою деятельность. Почти каждый день здесь открывались интересные выставки, читались лекции на увлекательные темы. Сотрудники музея устраивали необычные экскурсии по Екатеринбургу. При участии музея организовывались масштабные мероприятия, популяризовавшие историю города и — шире — всего Урала. В стенах музея проводились встречи с застройщиками, архитекторами и защитниками исторических памятников, в ходе которых удавалось обсуждать острую проблему «как обновлять и укрупнять Екатеринбург, не разрушая его сложившийся облик». Остаётся надеяться, что со сменой руководства эта деятельность Музея истории Екатеринбурга не сбавит обороты.

Временно исполняющим обязанности директора Музея истории Екатеринбурга назначен историк Игорь Пушкарёв.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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