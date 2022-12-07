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В Екатеринбурге утвердили схему сноса незаконных киосков
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, регулирующее работу объектов нестационарной торговли. В частности, документ регламентирует порядок демонтажа незаконно установленных киосков.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, для определения, законно или незаконно установлен киоск, представитель районной администрации должен выехать на месте, провести осмотр и определить по кадастровому номеру принадлежность земельного участка, на котором расположен объект.
Если киоск установлен на муниципальной земле или право государственной собственности на него не разграничено, составляет акт о выявлении незаконного размещения объекта. После определения его владельца акт, фотографии и другую информацию направляют на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа незаконно размещенных киосков.
Постановление регламентирует и порядок демонтажа нестационарных торговых объектов. Если комиссия примет решение о ликвидации объекта, то специалисты размещают соответствующее уведомление. После этого владельцы могут демонтировать свои киоски самостоятельно в определенный срок.
Киоск, который демонтировали без участия его владельца, можно вернуть после подтверждения прав на него, а также погашения расходов на вынос, демонтаж и хранение объекта.
В состав специальной комиссии входит от пяти до семи человек: заместитель руководителя администрации района, курирующий вопросы потребительского рынка, и представители отдела по потребительскому рынку, отдела земельных отношений и строительства и юридического отдела.
Ранее мы публиковали большой материал о том, как чиновники «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, для определения, законно или незаконно установлен киоск, представитель районной администрации должен выехать на месте, провести осмотр и определить по кадастровому номеру принадлежность земельного участка, на котором расположен объект.
Если киоск установлен на муниципальной земле или право государственной собственности на него не разграничено, составляет акт о выявлении незаконного размещения объекта. После определения его владельца акт, фотографии и другую информацию направляют на рассмотрение в комиссию по вопросам демонтажа незаконно размещенных киосков.
Постановление регламентирует и порядок демонтажа нестационарных торговых объектов. Если комиссия примет решение о ликвидации объекта, то специалисты размещают соответствующее уведомление. После этого владельцы могут демонтировать свои киоски самостоятельно в определенный срок.
Киоск, который демонтировали без участия его владельца, можно вернуть после подтверждения прав на него, а также погашения расходов на вынос, демонтаж и хранение объекта.
В состав специальной комиссии входит от пяти до семи человек: заместитель руководителя администрации района, курирующий вопросы потребительского рынка, и представители отдела по потребительскому рынку, отдела земельных отношений и строительства и юридического отдела.
Ранее мы публиковали большой материал о том, как чиновники «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один.
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