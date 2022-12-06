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Еще 371 свердловчанин заболел коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 371 случай коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 558 760 случаев COVID-19.
Госпитализировано 64 пациента. По выздоровлению выписали 372 свердловчан. Общее число вылечившихся – 543 208.
От коронавируса умерли два человека. С начала пандемии зафиксировано 10 894 летальных исхода.
Госпитализировано 64 пациента. По выздоровлению выписали 372 свердловчан. Общее число вылечившихся – 543 208.
От коронавируса умерли два человека. С начала пандемии зафиксировано 10 894 летальных исхода.
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