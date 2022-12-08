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Два пешеходных перехода сделают на свердловской трассе, которую детям приходится перебегать по пути в школу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура завершила проверку о пересечении детьми федеральной трассы в Талицком районе по пути в школу. Решено сделать два надземных пешеходных перехода.
Напомним, что дети вынуждены перебегать трассу Екатеринбург – Тюмень перед грузовиками, следуя из дома в школу в селе Горбуновское.
Во время проверки прокуратура установила, что подвоз учеников в общеобразовательное учреждение должен осуществляться школьным автобусом по маршрутам село Яр – Горбуновское и село Горбуновское – Завьяловское – деревня Первунова.
Однако на момент проверки лимит бюджетных денег на заправку автобуса был исчерпан, из-за чего транспорт не ездил по маршрутам. Директор школы своевременно не обеспечил изменение в бюджетной смете в части расходов по фонду оплаты ГСМ. Прокуратура внесла начальнику управления образования администрации Талицкого ГО представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения два сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
С 14 ноября подвоз учащихся школы начал осуществляться в штатном режиме.
Также во время проверки установлено, что на трассе Екатеринбург – Тюмень между селом Горбуновское и деревней Первунова, а также между деревнями Бор и Ососкова нет надземных пешеходных переходов. Прокуратура направила в суд иск об обязании «Уралуправтодора» установить пешеходные переходы на 196-м и 207-м километрах трассы. Решено обустроить два надземных пешехода на указанных участках в 2023 году.
Напомним, что дети вынуждены перебегать трассу Екатеринбург – Тюмень перед грузовиками, следуя из дома в школу в селе Горбуновское.
Во время проверки прокуратура установила, что подвоз учеников в общеобразовательное учреждение должен осуществляться школьным автобусом по маршрутам село Яр – Горбуновское и село Горбуновское – Завьяловское – деревня Первунова.
Однако на момент проверки лимит бюджетных денег на заправку автобуса был исчерпан, из-за чего транспорт не ездил по маршрутам. Директор школы своевременно не обеспечил изменение в бюджетной смете в части расходов по фонду оплаты ГСМ. Прокуратура внесла начальнику управления образования администрации Талицкого ГО представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения два сотрудника учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
С 14 ноября подвоз учащихся школы начал осуществляться в штатном режиме.
Также во время проверки установлено, что на трассе Екатеринбург – Тюмень между селом Горбуновское и деревней Первунова, а также между деревнями Бор и Ососкова нет надземных пешеходных переходов. Прокуратура направила в суд иск об обязании «Уралуправтодора» установить пешеходные переходы на 196-м и 207-м километрах трассы. Решено обустроить два надземных пешехода на указанных участках в 2023 году.
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