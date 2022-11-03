В Талицком районе дети вынуждены перебегать трассу по пути в школу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Талицком районе прокуратура проверит информацию о том, что школьникам приходится перебегать федеральную трассу по пути в учебное заведение.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, дети вынуждены перебегать через федеральную трассу перед грузовиками, следуя из дома в школу на занятия в селе Горбуновское.Во время проверки прокуратура оценит действия чиновников управления образования администрации Талицкого городского округа. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.