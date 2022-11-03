В Талицком районе дети вынуждены перебегать трассу по пути в школу
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Талицком районе прокуратура проверит информацию о том, что школьникам приходится перебегать федеральную трассу по пути в учебное заведение.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, дети вынуждены перебегать через федеральную трассу перед грузовиками, следуя из дома в школу на занятия в селе Горбуновское.
Во время проверки прокуратура оценит действия чиновников управления образования администрации Талицкого городского округа. Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.
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