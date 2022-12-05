В районе Логопарка Кольцово полиция проверила 234 мигрантов



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

«Некоторые мигранты даже не утруждали себя ношением документов, удостоверяющих личность, и на право пребывания на территории России», – отметили в УМВД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В районе Логопарка Кольцово в Екатеринбурге полиция устроила рейд по соблюдению миграционного законодательства. За время операции провели 234 иностранцев.Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, в рейде 13 декабря участвовали сотрудники ГИБДД, ППС, охраны общественного порядка, участковые, представители подразделений по исполнению административного законодательства и по вопросам миграции. В территориальный ОВД доставили 34 мигрантов для установления их личностей и проверки по базам учета.В результате проверок составили восемь административных протоколов за нарушение миграционного законодательства по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ. В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы России.