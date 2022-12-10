Для досугового центра в Ключевске пришлось искать сотрудников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В посёлке Ключевск Берёзовского городского округа Свердловской области сегодня открылся досуговый центр. Здесь он существовал и раньше, но на долгое время прекращал работу.Для возобновления работы досугового центра потребовалось искать сотрудников. Соответствующие вакансии были опубликованы в провинциальных СМИ ещё месяц назад. В списке были уборщики помещений, рабочие по обслуживанию зданий, заведующий культурно-досуговым отделом.Как сообщает ВК-группа «Берёзовский. Новости золотого города», в первый день работы возрождённого досугового центра для его гостей провели экскурсию по помещениям, продемонстрировали обновлённые интерьеры и детские работы, которые уже начали накапливаться в «сокровищнице» ключевской культурно-досуговой организации. Кроме этого, для самых любознательных устроили несколько творческих мастер-классов.Посёлок Ключевск расположен в 25 километрах от города Берёзовского и в 40 километрах от Екатеринбурга. Он был основан в 1824, как поселение золотоискателей. Изначально назывался Тёплый Ключ, а нынешнее название получил в 1933-м году. С 2010-го года наблюдается рост населения Ключевска. Сейчас там проживает более 2 тысяч человек.