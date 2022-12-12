На уборку улиц Екатеринбурга вышли 411 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в усиленном режиме продолжается очистка дорог от снега и наледи. Сегодня на уборку улиц вышли 411 рабочих.Как сообщили в пресс-службе мэрии, вчера улицы Екатеринбурга очищали 513 рабочих и 460 спецмашин. За сутки израсходовали 61 тонну противогололедных материалов и девять тонн фракционного песка.Днем 13 декабря в уборке мегаполиса задействованы 411 рабочих и 220 единиц спецтехники.